Gaat het ziekenhuispersoneel staken?

Personeel van universitaire ziekenhuizen denkt na over werkonderbrekingen nu de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn stukgelopen. Vakbonden treffen samen met een actiegroep voorbereidingen. Vandaag komen beide partijen samen in het UMC Leiden om de volgende stappen te bespreken.

In het UMC in Leiden ontstond ongeveer een maand geleden een actiegroep voor medewerkers van universitaire ziekenhuizen, de Witte Woede 2018. Die werd opgericht door vijftien ziekenhuismedewerkers, uit onvrede over de slepende cao-onderhandelingen. Inmiddels is de groep in alle acht academische ziekenhuizen van Nederland vertegenwoordigd.

Een van de initiatiefnemers is Philip Pieterse. Hij werkt nu 25 jaar als verpleegkundige en volgde de onderhandelingen tussen de vakbonden en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) met belangstelling. Die partijen zijn sinds januari met elkaar in gesprek over een nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel.