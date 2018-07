Vrijspraak voor moeder Sharleyne (8), doodslag niet bewezen

Hélène J., de moeder van de 8-jarige Sharleyne die in 2015 dood werd gevonden onderaan een flat in Hoogeveen waar ze met haar moeder woonde, is vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie eiste drie weken geleden tien jaar cel en een schadevergoeding, maar de rechtbank acht doodslag niet bewezen.

Het OM stelde bij de eis dat J. haar dochter heeft gewurgd en vervolgens vanaf de tiende verdieping naar beneden heeft laten vallen of gegooid. Gerechtelijk deskundigen oordelen volgens het OM dat de wurging niet dodelijk was.

Bovenbuurman

Maar volgens de rechtbank is onvoldoende vast komen te staan dat er een verwurging of poging daartoe is geweest. Ook twijfelt de rechtbank aan de verklaring van een bovenbuurman. Hij legde in mei vorig jaar een belastende verklaring af.

Volgens de rechter is een verklaring die twee jaar later is gegeven onzeker. De buurman zegt zelf dat hij in juni 2015 al een verklaring heeft afgelegd, maar de rechter kan daar niets van terugvinden.

Niet aanwezig

J. heeft altijd ontkend: ze zei bij de behandeling van de rechtszaak dat ze niet weet wat er met haar dochter is gebeurd. Toen ze over de balustrade keek, zag ze haar liggen.

J. was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Tijdens de rechtszaak beriep J. zich verder op haar zwijgrecht.

Gesprongen

Hélène J. werd in eerste instantie niet vervolgd voor de dood van haar dochtertje, omdat het volgens het OM onmogelijk was om vast te stellen of Sharleyne was gevallen, gesprongen of geduwd.

De vader van het meisje, Victor Remouchamps, was het daar niet mee eens en schakelde zelf deskundigen in om te achterhalen wat er met zijn dochter is gebeurd. Het gerechtshof was het met de vader eens dat er voldoende aanleiding was om de moeder te vervolgen. Dat gebeurde in maart vorig jaar alsnog.