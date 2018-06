10 jaar geëist tegen moeder van Sharleyne (8)

Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel geëist tegen Hélène J., de moeder van de 8-jarige Sharleyne. Het meisje overleed in 2015 na een val van de flat in Hoogeveen waar ze met haar moeder woonde. Het OM gaat uit van doodslag en acht voorbedachte raad niet bewezen. J. is volgens justitie volledig toerekeningsvatbaar.

Volgens het OM heeft J. haar dochter gewurgd en vervolgens vanaf de tiende verdieping naar beneden gegooid. Het OM concludeert op basis van gerechtelijk deskundigen dat de wurging niet dodelijk was.

J. blijft erbij dat ze niets te maken heeft met de dood van haar dochter. Ze zou in de nacht van 7 op 8 juni wakker zijn geworden van de kou. Toen ze haar dochter niet kon vinden, zegt ze, keek ze over de balustrade en zag haar dochter liggen. Daarna zou ze in paniek zijn geraakt en daardoor niet meer weten wat er vervolgens is gebeurd. Uit een alcoholtest bleek dat J. die avond veel had gedronken.

Hulpverleners hadden in de jaren voor de dood van Sharleyne contact met het gezin, in verband met meldingen over drankmisbruik, verwaarlozing en huiselijk geweld door de moeder.

100.000 euro

J. werd in eerste instantie niet vervolgd omdat het volgens het OM onmogelijk was om vast te stellen of Sharleyne was gevallen, gesprongen of geduwd. Victor Remouchamps, de vader van het meisje, was het hier niet mee eens en schakelde zelf deskundigen in om te achterhalen wat er met zijn dochter is gebeurd.

Het gerechtshof was het met Remouchamps eens dat er voldoende aanleiding is om de moeder te vervolgen. Dit gebeurde maart vorig jaar alsnog. Remouchamps, die niets gelooft van het verhaal van zijn ex-partner, eist een schadevergoeding van 100.000 euro van de moeder van Sharleyne. Het OM vindt het gevorderde bedrag te hoog en vindt een voorschot van 30.000 euro redelijk.