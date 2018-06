Vader Sharleyne eist 100.000 euro schadevergoeding

Het meisje kwam in de nacht van 7 op 9 juni 2015 om het leven na een val van de tiende verdieping van de flat waar zij met haar moeder woonde. Haar moeder werd aangehouden, maar kwam snel weer vrij omdat volgens het OM niet kon worden vastgesteld of het meisje van de flat was gevallen, gesprongen of gegooid.

Onderzoek

Na een nieuw onderzoek, dat via haar vader bij de rechter was afgedwongen, werd haar moeder Hélène J. vorig jaar opnieuw opgepakt op verdenking van moord dan wel doodslag. Woensdag verklaarde ze voor de rechter dat ze niet weet hoe haar dochter om het leven is gekomen.

De ouders van Sharleyne waren sinds 2011 uit elkaar. Over de moeder kwamen al jaren meldingen binnen over drankmisbruik, verwaarlozing en huiselijk geweld. Het gezin had daarom de aandacht van hulpverleners.