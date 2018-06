Moeder van Sharleyne (8) voor de rechter, en dat komt door de vader

Het is inmiddels alweer drie jaar geleden, de val van de 8-jarige Sharleyne van de tiende verdieping van een flat in Hoogeveen. Nog altijd is onduidelijk of ze is gevallen, gesprongen of gegooid. Vandaag staat haar moeder terecht voor de dood van het meisje.

"Toen ze me vertelden dat Sharleyne van de flat was gevallen, stond ik meteen op scherp", vertelt Victor Remouchamps, de vader van het 8-jarige meisje. "Drie weken voor haar overlijden heb ik jeugdzorg nog gewaarschuwd. Dat ze haar uit dat huis moesten halen omdat het daar niet veilig was. En dan wordt ze om 01.30 uur 's nachts onderaan de flat gevonden. Dood, met een knuffel naast zich."

De moeder van Sharleyne werd in eerste instantie aangehouden, maar het Openbaar Ministerie besloot toen om niet te vervolgen. Het zou niet vast te stellen zijn wat er precies was gebeurd. Haar vader nam hier geen genoegen mee en schakelde deskundigen in om aan te tonen dat politie en justitie te weinig hebben gedaan om te achterhalen wat er met zijn dochter is gebeurd.

In deze video vertelt vader Victor Remouchamps over zijn strijd voor gerechtigheid voor zijn dochter.