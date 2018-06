Emotionele moeder: ik weet niet wat er met Sharleyne is gebeurd

Hélène J., volledig in het zwart gekleed, breekt. In tranen vertelt ze aan de rechter dat ze het ontzettend moeilijk vindt om over de nacht van 7 op 8 juni in 2015 te praten. Die nacht werd haar 8-jarige dochter Sharleyne dood gevonden naast de flat in Hoogeveen.

Het Openbaar Ministerie ziet Hélène J. als de dader. Ze zou haar dochter hebben proberen te wurgen en haar vervolgens vanaf de tiende verdieping naar beneden hebben gegooid.

J. zegt in de rechtbank, net als eerder tegen de politie, dat ze die nacht wakker werd van de kou in haar kamer. Ze stond op en ging vanwege de tocht kijken naar haar dochter. Ze kon haar niet vinden in het huis, vertelt ze. "Op de balustrade was ze ook niet. Toen heb ik over de balustrade gekeken en toen zag ik haar liggen."