Duitsland komt met verhoging van defensie-uitgaven aan vooravond NAVO-top

Bondskanselier Merkel wil de Duitse uitgaven aan defensie aanzienlijk verhogen. Die bekendmaking deed ze kort voor de NAVO-top die volgende week in Brussel wordt gehouden. Het is Merkels bedoeling de defensie-uitgaven te verhogen van 1,24 naar 1,31 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

"We zijn de vele militairen die zich voor onze veiligheid inzetten een goede uitrusting verschuldigd", zei Merkel in een videoboodschap. Ook wil ze het bedrag voor ontwikkelingshulp verhogen. Gisteren maakte minister Scholz van Financiƫn al bekend dat er volgend jaar 4 miljard euro voor defensie bijkomt. Daarmee geeft Duitsland volgend jaar 42,9 miljard euro uit aan die post.

2-procent-norm

Op de top in Brussel op 11 en 12 juli zullen de Europese defensie-uitgaven een belangrijk gespreksonderwerp zijn. Het merendeel van de lidstaten, waaronder Duitsland, voldoet niet aan de norm van 2 procent van het bbp die moet worden uitgegeven aan defensie. In 2024 moeten alle landen voldoen aan die 2-procent-norm, zo hebben de lidstaten in 2014 afgesproken.

Ook voor Duitsland is de norm nog ver weg. Er is in 2019 dus 42,9 miljard euro beschikbaar voor defensie en als de 2 procent moet worden gehaald moet dat bedrag bijna verdubbelen tot 80 miljard. Als de Duitse regering de uitgaven in het huidige tempo blijft verhogen, wordt in 2024 de 1,5 procent gehaald.

De VS en secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO roepen de Europese landen op om meer geld voor defensie beschikbaar te maken. "We hebben de NAVO in de eenentwintigste eeuw nodig als garantie voor onze veiligheid en als trans-Atlantisch bondgenootschap", zei Merkel vandaag.

Amerikaanse militairen in Duitsland

De bondskanselier zei dat de internationale uitdagingen de afgelopen jaren dramatisch zijn veranderd, bijvoorbeeld door de annexatie van de Krim door Rusland. "Dat betekent dat we ons weer meer moeten richten op de verdediging van het bondgenootschap." Ze vindt dat de NAVO zich vastberaden moet tonen zichzelf te verdedigen.

The Washington Post meldde vorige week op basis van anonieme bronnen dat het Pentagon onderzoekt wat de kosten zijn van het terughalen of verhuizen van de bijna 35.000 Amerikaanse militairen die in Duitsland zijn gestationeerd. President Trump zou de Amerikaanse troepenmacht in Duitsland, de grootste die de VS heeft in het buitenland, het liefst weghalen.