'VS onderzoekt terughalen militairen uit Duitsland aan vooravond NAVO-top'

Het Pentagon onderzoekt wat de kosten en impact zijn van het terughalen of verhuizen van de Amerikaanse militairen die in Duitsland zijn gelegerd. Anonieme defensiemedewerkers zeggen dat tegen The Washington Post. In Duitsland zijn bijna 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd.

President Trump heeft volgens de krant eerder dit jaar tijdens een overleg met militaire adviseurs gezegd dat hij de legermacht het liefst weghaalt uit Duitsland. Hij vindt dat er te veel militairen zijn gelegerd. De Amerikaanse president is daarnaast van mening dat Duitsland en andere NAVO-bondgenoten te weinig uitgeven aan defensie.

Troepen naar Polen

Volgens de defensiemedewerkers is het onderzoek van het Pentagon in een verkennende fase. Een van de scenario's die onderzocht zou worden, is een verplaatsing van troepen naar Polen. Dat land voldoet als een van de weinige bondgenoten aan de NAVO-afspraken voor defensie-uitgaven. Polen overweegt een permanente basis op te richten voor Amerikaanse militairen.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie ontkent dat er plannen zijn voor het verplaatsen van de troepen en zegt dat dit soort analyses vaker wordt gedaan. "Duitsland biedt huisvesting aan de grootste Amerikaanse legermacht in Europa. We blijven trouw aan onze NAVO-bondgenoot", stelt een woordvoerder.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn Amerikaanse militairen in Duitsland gelegerd. Die moesten tijdens de Koude Oorlog dienen als afschrikking voor de Sovjet-Unie. Ook na de val van de Berlijnse Muur handhaafde de VS zijn militaire aanwezigheid, al werd die stevig afgebouwd.

Onderhandelingstactiek

Volgens de Washington Post is het de vraag of Trump echt van plan is de troepen uit Duitsland weg te halen, of dat de berichten hierover deel uitmaken van een onderhandelingstactiek in aanloop naar de NAVO-top volgende maand in Brussel. Een hooggeplaatste NAVO-functionaris zegt in de krant dat het nieuws over het onderzoek mogelijk is uitgelekt om de druk op bondskanselier Merkel op te voeren.

De banden tussen Trump en Merkel zijn in de afgelopen weken verslechterd. Na de chaotisch verlopen G7-top, eerder deze maand, noemde Merkel het optreden van de Amerikaanse president "ontnuchterend en een beetje deprimerend". Trump viel later de bondskanselier en haar migratiebeleid aan via Twitter.