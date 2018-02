NAVO teleurgesteld in Nederland

Volgens Bijleveld is Nederland wel op de goede weg. Bij de start van het nieuwe kabinet is er geld bijgekomen, maar het is niet voldoende. "Daar zullen we op aangesproken worden."

De minister vindt dat terecht. "De NAVO is de hoeksteen van ons beleid. Er is nu nog meer onzekerheid in de wereld dan vier jaar geleden met dreigingen aan de oost- en de zuidgrens van Europa. Daarom moeten we investeren in defensie. Bovendien staat onder de afspraken die we destijds hebben gemaakt om meer te gaan uitgeven de handtekening van Nederland."

Slechte Duitsers en Belgen

Naast de Verenigde Staten, halen Griekenland, Groot-Brittannië, Polen, Letland, Estland, Roemenië, Litouwen de 2 procent. Frankrijk, Turkije, Hongarije, Slowakije, Bulgarije en Montenegro zijn er bijna. Nederland (1,17 procent), maar ook Denemarken en Italië blijven ver achter en hebben bovendien nog geen of onvoldoende plannen hoe ze de achterstand gaan inlopen.

Overigens doen vooral België en Duitsland het in de ogen van de NAVO echt slecht. De Belgen bungelen bijna onderaan en ook de Duitsers blijven volgens de NAVO gezien de omvang van hun economie, buitengewoon ver achter.