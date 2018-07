Duiken of boren: nog geen besluit over reddingsactie Thaise grot

Voor de hulpverleners die proberen de voetballers in Thailand uit de grot te krijgen waarin ze al dagen vastzitten, is het nog steeds onmogelijk om van buitenaf te bepalen waar de jongens zitten. Weliswaar zijn er elke dag tientallen reddingswerkers en artsen bij hen in de grot, maar de locatie is nog altijd niet vastgesteld, is op een persconferentie bekendgemaakt.

Dat maakt het ook lastig om een planning te maken voor het boren van een tunnel. Onduidelijk is hoe lang die zou moeten worden; bovendien bestaat het grottencomplex uit kalksteen, wat makkelijk afbreekt.

Bij een vergelijkbare operatie in Chili, waar in 2010 een groep mijnwerkers wekenlang vastzat, moest een tunnel van een kilometer worden geboord en dat heeft bijna twee maanden geduurd. Daar was bovendien veel informatie beschikbaar over de gesteldheid van het terrein waarin geboord moest worden, en dat is niet het geval bij de grot in Thailand.

Door de aanwezigheid van alle reddingswerkers en duikers in de grot gaat het zuurstofgehalte in de ruimte omlaag. Voor de voetballers zijn er zuurstofmaskers geregeld, voor het geval regenval of een te laag zuurstofgehalte dwingt tot een onmiddellijke reddingsactie.