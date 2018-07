Brieven vanuit Thaise grot: 'het gaat goed, maar het is wel wat koud'

De 25-jarige voetbaltrainer die met twaalf jongens vastzit in een grot in Thailand heeft in een brief zijn excuses aangeboden aan de ouders van de kinderen. Het is voor het eerst dat duikers brieven vanuit de grot naar de buitenwereld hebben gebracht.

De begeleider van de tieners Ekapol "Aek" Chanthawong richt zich in zijn brief aan de ouders van de kinderen. "De kinderen zijn nu allemaal in orde, het team verzorgt ze goed. Ik beloof dat ik zo goed als mogelijk voor ze zal zorgen. Ik wil iedereen bedanken voor de hulp en wil mijn excuses aanbieden aan de ouders."

Ook de kinderen zelf hebben hun familie geschreven. Een jongen genaamd Dom schrijft: "Het gaat goed, maar het is wel wat koud. Maak je geen zorgen over mij. En alsjeblieft, vergeet niet om mijn verjaardagsfeestje te organiseren."

Een ander: "Beste pap en mam, maak je geen zorgen. Ik ben nu twee weken weg. Ik zal jullie iedere dag in de winkel helpen als ik terug ben. Ik zorg dat ik snel terugkom." En een teamgenoot: "Als we hieruit komen wil ik allerlei verschillende dingen eten en ik wil meteen naar huis gaan. Alsjeblieft leraren, geef ons niet te veel huiswerk."

Evacuatie

Ondertussen zijn specialistische duikers nog steeds bezig om de jongens duikles te geven, zodat ze binnenkort aan een eerste vluchtpoging kunnen beginnen. Het voetbalteam belandde twee weken geleden diep in een grottenstelsel in het noorden van Thailand. Door zware regenval werd hun terugweg geblokkeerd.

Om naar buiten te komen, moeten ze lange stukken onder water zwemmen, gesteund door duikers die hen van zuurstof voorzien. Als het straks weer hevig gaat regenen moet meteen gestart worden met de evacuatie, omdat anders het gedeelte waar ze nu zijn ook onder water zal komen te staan.

We hebben het grottenstelsel in kaart gebracht. Bekijk in de video waarom de operatie zo moeilijk is: