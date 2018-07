Belgische penismuur na twee jaar overgeschilderd

Na bijna twee jaar is de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn penismuur kwijt. Onbekenden hebben de enorme afbeelding van een mannelijk lid witgeverfd.

Een anonieme kunstenaar schilderde de fallus in september 2016 op een blinde muur in de stad. De graffiti verdeelde België: tegenstanders wilden het aanstootgevende beeld weg hebben, al was het maar omdat een katholieke meisjesschool er uitzicht op had; voorstanders spraken over het recht van meningsuiting en artistieke vrijheid.

Uiteindelijk werd besloten de afbeelding niet weg te halen. Woensdag ontdekten voorbijgangers dat de muur toch opnieuw geverfd was.