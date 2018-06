Weer masturberende hand op Brusselse muur geschilderd

Op de zijkant van een woonhuis in Brussel is de zoveelste seksueel getinte muurschildering opgedoken. Het lijkt op de hand van een vrouw die masturbeert.

Ruim anderhalf jaar verschijnen zulke seksmuurschilderingen in de Belgische hoofdstad. De maker is onbekend en er loopt volgens de omroep VRT ook geen onderzoek naar zijn of haar identiteit.

De nieuwste fresco is gemaakt op een gevel aan de Koolmijnenkaai, aan een kanaal in Molenbeek. Aan de overkant van het kanaal is enkele maanden geleden ook de beeltenis van een zichzelf bevredigende vrouw geschilderd.