Eerste Kamer debatteert over afschaffen referendum

De Eerste Kamer praat vandaag over het afschaffen van het raadgevend referendum. Het debat begint om 10.15 uur en duurt tot vanavond laat, maar de spanning is er wel een beetje af, zegt NOS-verslaggever Xander van der Wulp.

Het debat is live te volgen via NPO Politiek

Volgende week is de stemming waarschijnlijk en het ziet ernaar uit dat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor zijn, net als oppositiepartij SGP. Samen hebben deze vijf partijen 40 zetels in de 75 zetels tellende senaat en daarmee dus meerderheid.

De coalitiepartijen hebben in het regeerakkoord afgesproken dat het referendum moet worden afgeschaft. Vooral VVD en CDA vonden dat het niet werkte en zij kregen de ChristenUnie en D66 vrij gemakkelijk mee, zegt Van der Wulp.

Het afschaffen van het referendum ligt bij regeringspartij D66 gevoelig. Onlangs schreven 50 partijleden, onder aanvoering van oud-Kamerlid Boris van der Ham, een kritisch opiniestuk over het verkwanselen van de idealen, waarin staatkundige hervormingen altijd een plek hadden. "Maar ik denk niet dat je kunt zeggen dat er sprake is van een grote opstand", zegt Xander van der Wulp.

Donorwet

"Aanvankelijk leek het heel spannend te worden." Het leek er volgens Van der Wulp op alsof het kabinet de afschaffing van het referendum "er snel doorheen wilde jassen". Volgens de tegenstanders wilde het bijvoorbeeld voorkomen dat er nog een referendum over de zwaarbevochten donorwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra zou komen. Maar vervolgens nam het kabinet toch de tijd en er werden te weinig handtekeningen verzameld voor een donorwetreferendum.

Naar verwachting zal 50Plus nog verzoeken om de wet niet voor 1 augustus te bekrachtigen. Op die datum oordeelt de rechter over het tegenhouden van een referendum over het afschaffen van het raadgevend referendum. "Maar ook dat is tevergeefs, is de verwachting", volgens Van der Wulp. "Het ziet ernaar uit dat het volgende week einde referendum is."

Er zijn sinds de komst twee raadgevende referenda gehouden: een over een samenwerkingsverdrag met Oekraïne en een over de nieuwe inlichtingenwet Wiv. Beide referenda werden gewonnen door de tegenstanders.