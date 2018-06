GeenStijl geeft het op: er komt geen referendum over de donorwet

Het is GeenStijl en andere initiatiefnemers niet gelukt om genoeg handtekeningen op te halen voor een raadgevend referendum over de donorwet. Na ruim vijf weken campagnevoeren is nog niet de helft van de benodigde 300.000 handtekeningen opgehaald.

De populaire website gooit de handdoek in de ring: om middernacht wordt de tekenapplicatie op internet gesloten. De initiatiefnemers hadden tot donderdag de tijd om genoeg handtekeningen te verzamelen.

Morgen worden de al verzamelde digitale formulieren naar de Kiesraad gebracht, het centrale stembureau in Den Haag. "Vervolgens zal de Eerste Kamer vermoedelijk voor het zomerreces nog instemmen met de afschaffing van het raadgevend referendum, en de kiezers een democratisch inspraakmiddel afnemen waar zij in meerderheid wel voorstander van zijn", is te lezen op GeenStijl.