Europese rechters buigen zich over omstreden constructies Starbucks

Europese rechters buigen zich vandaag over de omstreden fiscale constructies van Starbucks. In de zitting van het EU-Gerecht, onderdeel van het Europese Hof van Justitie, worden de Europese Commissie, Starbucks en de Nederlandse regering gehoord.

Den Haag stapte in 2015 naar de Europese rechter nadat de Europese Commissie Nederland had opgedragen meer dan 25 miljoen euro terug te halen bij de Amerikaanse koffieketen. De staat zou het geld zijn misgelopen doordat Starbucks met toestemming van de fiscus van 2008 tot 2014 een illegale constructie zou hebben opgetuigd om de winstbelasting zo laag mogelijk te houden.

In de deal met de fiscus werd afgesproken dat het bedrijf de kosten voor het gebruik van het recept van koffiebranden mocht aftrekken van de winst die het bedrijf maakte met het branden van koffiebonen in Nederland. Door deze constructie met het intellectuele eigendomsrecht in het buitenland werd de belastbare winst dus verlaagd. Verboden staatssteun, concludeerde de Europese Commissie destijds.

Ook heeft Starbucks belasting ontweken door de prijs te manipuleren bij de inkoop van koffiebonen.

Op de voet gevolgd

De Nederlandse regering noemt de conclusie over de staatssteun van de commissie onjuist. Zij vindt dat die niet overtuigend heeft aangetoond dat de Belastingdienst is afgeweken van de wettelijke regels en dat er sprake was van staatssteun. Ook Starbucks is het hier niet mee eens.

Het beroep in de kwestie levert een spannende dag op, zegt Anna Gunn, expert fiscaal staatssteunrecht en promovendus aan de Universiteit Leiden. De zaak kreeg volgens haar de afgelopen jaren al veel aandacht van fiscalisten. Volgens Gunn wordt de zitting daarom - ondanks dat er geen uitspraak zal worden geveld - op de voet gevolgd.

Apple en Amazon

De zaak is volgens Gunn zo belangrijk omdat de Europese Commissie de afgelopen vier jaar een aantal van dit soort belastingzaken heeft opgestart tegen vergelijkbare multinationals zoals Apple en Amazon. Deze bedrijven hanteren soortgelijke belastingconstructies als Starbucks.

Gunn denkt dat er brede belangstelling zal zijn voor deze hoorzitting. Niet in de laatste plaats omdat het een voorbeeld is voor de andere fiscale staatsteunzaken met in Europa gevestigde multinationals. Gunn: "De Starbucks-zaak is een fundamentele kwestie. Het gaat verder dan Starbucks zelf."

Hoewel het inmiddels al drie jaar geleden is dat de Europese Commissie met de claim kwam, verwacht Gunn niet dat er snel een uitspraak zal volgen. Zij denk dat er opnieuw beroep wordt ingesteld omdat het zo'n belangrijke zaak is. "Maar het zal wellicht nog twee jaar duren voordat er een definitieve uitspraak is."