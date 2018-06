EU-leiders bij afsluiting migratietop: tijd voor daden

"We hebben negen uur lang zitten praten om een politiek probleem op te lossen." Premier Rutte spreekt duidelijke taal bij de afsluiting van de EU-top, waar de Europese regeringsleiders een compromis hebben bereikt over het migratieprobleem. Concrete afspraken zijn er niet gemaakt, er zijn alleen intenties uitgesproken.

Volgens bondskanselier Merkel heeft de politieke druk in haar eigen land als een breekijzer voor veel landen gewerkt. Door die druk kon de discussie loskomen, maar ze wil dat succes niet toeschrijven aan coalitiepartner CSU, de partij waarmee ze in Duitsland in de clinch ligt. Ze moest wel lachen om die suggestie tijdens haar afsluitende persconferentie.

'Tijd voor daden'

Het politieke compromis moet worden omgezet in concreet beleid, zegt Rutte. Volgens hem wordt het nu tijd voor daden. Zo moeten de centra, waar voortaan vluchtelingen worden opgevangen, niet alleen worden gebouwd en ingericht, maar moet ook worden bepaald waar ze komen. Vooralsnog wil geen enkel EU-land dergelijke centra binnen haar landsgrenzen. "Het lijkt me logisch dat ze komen in landen waar de vluchtelingen aankomen", aldus Rutte.

Ook de afspraak om de hulpschepen die vluchtelingen opvangen beter te controleren, moet nog in concreet beleid worden omgezet. "Je moet daarbij denken aan het beter controleren van schepen. Sommige boten zijn totaal niet geschikt om zoveel vluchtelingen op te vangen." De regeringsleiders willen vooral voorkomen dat de boten als een soort taxidienst gaan functioneren en in feite het werk van de smokkelaars mogelijk maken.

Afspraken met Afrikaanse landen over opvang in de regio bestaan vooralsnog alleen op papier. De Europese Commissie komt binnenkort met voorstellen over hoe het verder moet. Rutte wil graag één onderhandelaar namens de EU. Bondskanselier Merkel vindt dat die afspraken met Afrikaanse landen uit meer moeten bestaan dan alleen een zak met geld. "Het gaat ook om investeren in ondernemingen, de economie helpen groeien", stelt de bondskanselier.