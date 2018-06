EU wil migratie-afspraken met Noord-Afrika, maar wat wil Noord-Afrika?

Marokko en Tunesië zijn niet de enige landen waarvandaan migranten de EU proberen te bereiken. In februari sloot Europa al een akkoord met de regering in Libië.

In ruil voor zo'n 200 miljoen euro moet de Libische kustwacht schepen op de Middellandse Zee onderscheppen en terug naar land brengen. Het is daarmee moeilijker geworden om vanuit Libië naar de EU te komen, wat ertoe kan leiden dat meer migranten er nu voor kiezen om via Algerije te gaan.

Met dat land heeft de EU geen overeenkomst. Het is de vraag of die er komt. Onlangs nog kwam Algerije negatief in het nieuws, toen bekend werd dat het land 13.000 migranten had uitgezet in de Sahara. Van der Steen: "Ik weet niet of de EU een akkoord gaat sluiten met een land dat zo de mensenrechten schendt."

Asielcentra in Noord-Afrika lijken er dus voorlopig niet te komen, maar de EU-leiders hebben afgelopen nacht ook nog een andere optie afgesproken: gesloten centra binnen de EU. Ook dat is nog niet concreet: hoe die Europese centra eruit gaan zien of waar ze precies komen te staan, is namelijk niet afgesproken. Geen enkel land bood aan om ze te huisvesten.