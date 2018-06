Algerije zet migranten uit in Sahara: 'Sommigen moesten we achterlaten'

Degenen die het wel redden komen uiteindelijk aan in het Nigerese dorpje Assamaka. Daar, aan de andere kant van de grens, hebben de inwoners het moeilijk met de grote groepen migranten die blijven komen.

Met soms wel honderden verschijnen ze aan de horizon. Als kleine, zwarte stipjes in het goudgele zand naderen ze het dorp gestaag in de zinderende hitte van de woestijn. Eenmaal aangekomen in dorp hebben de meesten hulp nodig. Iets wat Assamaka nauwelijks kan bieden. Zo zijn er maar twee waterputten, waarvan er één alleen 's nachts te gebruiken is. Daarnaast is er niet genoeg voedsel en zijn er maar beperkte medische voorzieningen.

Inwoner Alhoussan Adouwal vertelt bij AP hoe het dorp worstelt met de aantallen. "Ze komen met duizenden. Ik heb nog nooit zoiets gezien."

Adouwal is door het IOM in Assamaka gestationeerd om de autoriteiten te waarschuwen als er een nieuwe groep aankomt. Ook is hij verantwoordelijk voor het organiseren van reddingsacties. Want de aankomst van een nieuwe groep betekent ook achterblijvers in de woestijn. "Het is een ramp".