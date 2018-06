'Inspectie wist eind 2016 al van examenchaos VMBO Maastricht'

Nu blijkt volgens Trouw en de Volkskrant dat de LVO én de inspectie ruim anderhalf jaar geleden op de hoogte waren gesteld van de examencomplicaties. De onderwijsinspectie zou in december 2016 een onderzoek zijn begonnen naar de Limburgse school.

Of de schoolexamens toen ook onder de loep zijn genomen, wil de inspectie volgens de kranten niet kwijt. Er is namelijk een extern onderzoek gestart naar de de rol van de inspectie in de examen-affaire. Wat de instantie precies heeft ontvangen aan signalen over VMBO Maastricht en hoe die zijn afgehandeld, maken volgens een woordvoerder onderdeel uit van het onderzoek.

Waarom?

LVO bevestigt wel dat er meldingen waren binnengekomen over examenproblemen. De directeur en teamleider van de school zouden daarna ouders hebben ontmoet. De school zou het daarna verder oppakken, "maar we kunnen met elkaar constateren dat dit onvoldoende is gebeurd", zegt een woordvoerder tegen de Volkskrant.

De advocaat van 130 gezakte scholieren vindt dat zowel de school als de inspectie hebben gefaald. "Waarom hebben ze gewacht met ingrijpen?", wil hij weten.