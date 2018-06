Taalgids voor musea: 'een woord is nooit een woord alleen'

Muiltjes van 'mohammedanen'. Een zwaard van een 'koppensneller'. Een afbeelding van een 'Zoeloe-Kaffer'. De collectie van het Nationaal Museum van Wereldculturen zit vol begrippen die twijfelachtig, achterhaald, aanstootgevend of ronduit beledigend zijn. Nu er steedsvaker discussie is over dergelijke omstreden woorden, publiceert het museum de handreiking Woorden doen ertoe: een incomplete gids voor woordkeuze binnen de culturele sector. De taalgids wordt vandaag gepresenteerd in het Tropenmuseum in Amsterdam.

"Een woord is nooit een woord alleen. Er zit een hele wereld achter, het verwijst altijd ergens naar", stelt initiatiefnemer Wayne Modest van het Nationaal Museum van Wereldculturen. "Ik weet van een hoop collega's door heel Europa dat ze op dit boek zitten te wachten."

"Als museummedewerkers komen we vaak woorden tegen met een lading. Een woord waarvan sommige groepen mensen niet willen dat het voor hen gebruikt wordt, maar waarvan we vaak niet precies weten waarom dan niet. In dit boek laten we zien wat de oorsprong ervan is, of de betekenis veranderd is in de loop der tijd en waarom het problematisch kan zijn."

Kaffer en Marron

Zo legt het boek uit dat 'mohammedaan' verwijst naar Mohammed, terwijl moslims alleen Allah aanbidden. 'Koppensneller' roept het beeld op van een primitief, bloeddorstig junglevolk, dus is het respectvoller een inheems naam te gebruiken. 'Kaffer' (afgeleid van het Arabisch voor ongelovige) is misschien gepast in historische teksten, maar geldt tegenwoordig als een scheldwoord.

De discussie is lang niet altijd eenvoudig. Op Sri Lanka noemen afstammelingen van Europese handelaren en Bantoeslaven zichzelf juist wel Kaffers. Marron kan beledigend zijn voor de afstammelingen van gevluchte slaven in Suriname, omdat het is afgeleid van de Spaanse term voor weggelopen vee, cimarrón; maar het woord verwijst inmiddels ook naar het verzet tegen slavernij waar de afstammelingen juist trots op zijn.

Modest erkent de problemen. "Een gemeenschap hoeft niet uniform te zijn. Iedereen heeft een eigen mening over bepaalde termen. Maar toch zijn er vaak richtlijnen te bedenken. Waarom zou je een generaliserende term als Antillianen gebruiken als je kunt zeggen 'van Curaçao'? Specifiekere woorden zijn respectvoller."

Het belangrijkste voor musea is om de discussie aan te gaan, vindt Modest. Maar al te vaak wordt er alleen over mensen gesproken, in plaats van met hen. Hij pleit zeker niet voor een verbod op bepaalde woorden, maar instellingen moeten wel kunnen uitleggen waarom ze bepaalde termen verkiezen boven anderen.