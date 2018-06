Strafrechtelijk onderzoek naar lek rond benoeming burgemeester Amsterdam

De Rijksrecherche start een strafrechtelijk onderzoek naar een mogelijk lek uit de vertrouwenscommissie die een nieuwe burgemeester van Amsterdam moet voordragen. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Begin mei deed de voorzitter van de vertrouwenscommissie aangifte naar aanleiding van een artikel in De Telegraaf. Daarin werd onder meer geschreven over de benoemingsprocedure en de manier waarop de commissie overlegt.

Na bestudering van het politieonderzoek naar die aangifte vindt het OM dat er genoeg aanknopingspunten zijn voor nader onderzoek.

Latere publicaties ook onderzocht

Ook recente berichtgeving over de burgemeestersbenoeming worden volgens het OM meegenomen in het strafrechtelijk onderzoek. Gisteren schreven De Telegraaf en Het Parool dat de vertrouwenscommissie verdeeld is over de benoeming. Zo zou een aantal leden PvdA-politica Carolien Gehrels willen voordragen en zou een ander deel van de commissie voor Halsema zijn.

De benoeming van een burgemeester is strikt vertrouwelijk. Volgens de voorzitter van de vertrouwenscommissie, fractieleider Van Lammeren van de Partij voor de Dieren in Amsterdam, is het goed dat er onderzoek wordt gedaan. "Lekken uit een vertrouwenscommissie schaadt de democratie en de kandidaten. Ik hoop dat de dader of daders worden gepakt."