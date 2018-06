Oppositie valt Rutte opnieuw aan over gang van zaken dividendbelasting

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben felle kritiek op premier Rutte, vanwege belastingafspraken die met Shell werden gemaakt over de dividendbelasting.

In een debat spraken ze hun ongenoegen uit over onder meer de bekentenis van Rutte eerder vandaag. Hij zei dat hij vorige week in het Vragenuur in de Tweede Kamer "voorbarig" is geweest met informatie over de dividendbelasting. Rutte erkende dat hij achteraf bezien had kunnen weten dat er wel degelijk een overeenkomst was met een bedrijf.

Door die overeenkomst uit 2004 kan Shell belastingvrij dividend uitkeren aan een deel van de buitenlandse aandeelhouders. Trouw publiceerde er onlangs over. De ontstemming bij de oppositie hierover komt boven op de kritiek op de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Daar zijn al twee Kamerdebatten over gehouden. Ook vandaag kwam het weer aan de orde.

Daar staan we weer

De linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA willen openheid en informatie over dit soort belastingdeals. "Daar staan we weer", zei GroenLinks-leider Klaver. Hij verweet Rutte de waarheid zo lang mogelijk weg te schuiven.

PVV-leider Wilders noemde de belastingdeal met Shell totaal onacceptabel. "Op hetzelfde moment dat Shell en de multinationals gepamperd worden en de dikke baantjes onderling worden verdeeld, kregen miljoenen hardwerkende Nederlanders de afgelopen jaren voor miljarden lastenverzwaringen voor hun kiezen".

PVV-motie

De PVV'er diende een motie van wantrouwen in tegen Rutte, die geen meerderheid haalde. 37 Kamerleden, van zijn eigen partij, de SP, PvdD en FvD stemden voor, 104 Kamerleden stemden tegen.

SGP-leider Van der Staaij zei dat hij snakt naar een heel ouderwets debat over de inhoud. "Ik vraag me bijna af, minister-president, waarom geeft u de oppositie zoveel cadeautjes?"

Twee maanden geleden bleek ook al dat een groot deel van de oppositie het oneens is met de manier waarop premier Rutte is omgegaan met het afschaffen van de dividendbelasting. Na een scherp debat waarin de premier toen harde verwijten werden gemaakt, kreeg een motie van afkeuring ruime steun van de oppositie. Daarvan stemde alleen de SGP er niet voor.