Rutte: ik was voorbarig met opmerking over dividendbelasting

Premier Rutte is vorige week in het Vragenuur in de Tweede Kamer 'voorbarig" geweest met informatie over de dividendbelasting. Hij schrijft in een korte brief dat hij achteraf bezien had kunnen weten dat er wel degelijk een vaststellingsovereenkomst was met een bedrijf.

Rutte moest vorige week in het vragenuur uitleg geven over een bericht in Trouw dat Shell afspraken met de Belastingdienst heeft gemaakt over het niet betalen van dividendbelasting voor een bepaald type aandelen. De schatkist zou daardoor 7 miljard euro aan inkomsten zijn misgelopen.

De premier beantwoordde de vraag of hij op de hoogte was van 'vaststellingsovereenkomsten' met bedrijven over dividendbelasting met "nee". Daar komt hij nu van terug.

'Een bepaalde onderneming'

Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat hij naar aanleiding van het vragenuur navraag heeft gedaan en dat het ministerie van Financiën gisteravond een aan hem gericht stuk uit 2014 over "een bepaalde onderneming" heeft gevonden.

In dat stuk wordt melding gemaakt van een "door de Belastingdienst vooraf gegeven zekerheid over de fiscale gevolgen van een bepaalde vennootschapsstructuur". Dat is, met andere woorden, een vaststellingsovereenkomst, erkent Rutte.