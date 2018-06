Kamer laat Rutte zelf opdraven voor antwoord op vragen dividendbelasting

Premier Rutte is zelf naar de Tweede Kamer geroepen om vragen te beantwoorden over de dividendbelasting. SP-leider Marijnissen had voor het mondeling vragenuur vragen aan Rutte aangemeld over het bericht, zaterdag in Trouw, dat Shell met de Belastingdienst afspraken heeft gemaakt over het niet betalen van dividendbelasting voor een bepaald type aandelen. De schatkist zou daardoor 7 miljard euro aan inkomsten zijn misgelopen.

Bij het begin van het vragenuur bleek dat het kabinet niet Rutte, maar staatssecretaris Snel had afgevaardigd om de vragen te beantwoorden. Bijna de voltallige oppositie eiste daarop dat Rutte zou komen. Voordat een verzoek daarover in stemming zou komen, zei VVD-fractievoorzitter Dijkhoff dat hij begrip heeft voor de wens van de oppositie.

Afspraken geheim

Kamervoorzitter Arib constateerde daarop dat een meerderheid Rutte erbij wilde.

Uiteindelijk kwam de premier toch. Hij verdedigde zich door te zeggen dat afspraken met de Belastingdienst nu eenmaal tot het pakket van de staatssecretaris horen.

Maar nu hij er toch was, wilde hij er wel iets over zeggen, maar niet inhoudelijk. Volgens Rutte kan het kabinet in het openbaar niet ingaan op individuele afspraken met belastingplichtigen, omdat dat in strijd met de wet zou zijn.

Vertrouwelijk informeren

Naar aanleiding van de suggestie van GroenLinks-leider Klaver dat er juridisch wel mogelijkheden zijn om op de geheimhouding een uitzondering te maken, zei de premier dat hij dat nog eens zal "wegen".

Rutte beloofde ook "een technische briefing" waarin de Kamer vertrouwelijk wordt ingelicht. De vraag aan Rutte of hij op de hoogte is van 'vaststellingsovereenkomsten' met bedrijven over dividendbelasting, beantwoordde hij met "nee". Maar hij wilde niet ingaan op dit concrete geval. Volgende week is er opnieuw een debat over de dividendbelasting.