'Shell ontwijkt miljarden aan dividendbelasting via Jersey'

Olie- en gasmaatschappij Shell ontwijkt sinds 2005 met toestemming van de Belastingdienst de dividendbelasting, meldt dagblad Trouw. Via het Britse Kanaaleiland Jersey zou de afgelopen dertien jaar ruim 45 miljard euro aan dividend aan aandeelhouders zijn uitgekeerd, waardoor de Nederlandse staat 7 miljard euro misliep.

De constructie werd in het leven geroepen om aandeelhouders van een van de twee moedermaatschappijen van het huidige Royal Dutch Shell, het Britse Shell Transport and Trading, tevreden te houden. Bij een reorganisatie in 2005 fuseerde dat Britse Shell met Koninklijke Olie en ontstond het huidige bedrijf.

Die fusie zou de voornamelijk Britse aandeelhouders van Shell Transport and Trading een veel lagere winstuitkering (dividend) opleveren, omdat daarover in Nederland belasting verschuldigd was. Om de vorming van Royal Dutch Shell niet in gevaar te brengen, bedacht het bedrijf de constructie via Jersey. Het dividend van Shell Transport and Trading gaat via dat Kanaaleiland naar de aandeelhouders. Zo hoeft er geen belasting in Nederland worden afgedragen.

Een hoogleraar belastingrecht die deze deal met de Belastingdienst onderzocht, zegt tegen Trouw dat de fiscus zeer waarschijnlijk in strijd met de wet handelt. Shell noch de Belastingdienst gaan in op vragen van de krant over de afspraak.

In onderstaande video leggen we je uit wat dividendbelasting precies is: