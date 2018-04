Bijna hele oppositie steunt motie van afkeuring tegen Rutte

Premier beschadigd

Klaver zei dat de manier waarop Rutte de Kamer heeft geïnformeerd "niet kan". Volgens de oppositie had de premier de Kamer beter moeten inlichten over de memo's die er waren over de dividendbelasting. PVV-leider benadrukte dat het nogal wat is als bijna de hele oppositie de handelwijze van de premier afkeurt. "De premier is fors beschadigd.'

SP-leider Marijnissen sprak van een ontluisterend beeld. Volgens haar is "de leugen voor de premier pas een probleem als die in de krant komt".

PvdA-voorman Asscher voegde eraan toe dat de premier een onwaarheid heeft verteld en dat hij dat een half jaar lang niet heeft hersteld. "De bevolking moet erop kunnen vertrouwen dat eerlijk wordt gecommuniceerd."

Toekomst

De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nemen genoegen met de uitleg van de premier, dat hij de Kamer niet bewust onjuist heeft geïnformeerd, maar dat hij na een debat in november beter wel had kunnen navragen of er echt geen memo's waren over de dividendbelasting. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zei dat "de mist te voorkomen was geweest".

De regeringspartijen willen dat er in de toekomst meer duidelijkheid komt over wat er nou precies in het formatiedossier moet komen om dit soort situaties in de toekomst te vermijden.

SGP-voorman Van der Staaij vond een motie van afkeuring "een brug te ver".