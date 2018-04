Rutte: ik had moeten nagaan of er dividend-memo's waren

Premier Rutte vindt achteraf dat hij na het debat in november over de afschaffing van de dividendbelasting had moeten nagaan of er wel memo's waren over de maatregel. "Dat was een fout van mij", zei hij vanavond tegen een zeer kritische Tweede Kamer. In het debat van november zei hij dat hij zich zulke memo's niet kon herinneren. Hij herhaalde vandaag dat hij die memo's echt niet kende.

De memo's waren er wel, bleek vorige week uit een antwoord van het ministerie van Financiën op twee wetenschappers die een beroep deden op de Wet openbaarheid van bestuur. Rutte zei dat er één document is dat hij wel heeft gezien, maar dat beschouwt hij als een 'partijstuk', waarvan hij vindt dat hij er niet in het openbaar over hoefde te spreken en waarover hij de Kamer niet eerder hoefde te informeren. Volgens hem was er geen sprake van het verkeerd inlichten van de Kamer.

Niet scherpste optreden van Wiebes

De premier heeft wel begrip voor de kritische vragen uit de Kamer, maar hij zei ook dat het eerdere debat meer ging over de onderbouwing van het afschaffen van de dividendbelasting dan over de vraag of er nog stukken waren. Hij vindt dat hij beter helemaal niet had kunnen ingaan op vragen over memo's die niet in het formatiedossier thuishoren.

Minister Wiebes erkende later in het debat dat hij het vrijdag in een gesprek met journalisten "niet goed" heeft gedaan. Hij antwoordde toen zeer terughoudend op vragen over een 'dividend-memo', maar hij had naar eigen zeggen duidelijker moeten zeggen dat hij nauw betrokken was bij de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting. Volgens Wiebes was het een verwarrend gesprek en was het niet "zijn scherpste optreden".