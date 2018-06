Vmbo-scholieren '50 procent opgelucht' na gesprek met minister Slob

Zo'n vijftig scholieren van het VMBO Maastricht hebben een gesprek gehad met minister Slob. Met spandoeken en ruim 21.000 handtekeningen kwamen ze vandaag naar Den Haag. Zij krijgen geen diploma, terwijl ze wel zijn geslaagd voor het centraal eindexamen.

Volgens de Onderwijsinspectie hadden de leerlingen nooit eindexamen mogen doen, omdat ze niet alle vakken het schoolexamen hadden afgerond. In totaal geldt dat voor 354 vmbo-scholieren uit Maastricht.

De leerlingen hopen dat de minister hun centraal examen alsnog geldig verklaart, zodat ze alleen nog de vakken hoeven in te halen die ze nog niet met het schoolexamen hadden afgerond.

Knetterhard

Na het gesprek kon minister Slob nog niet veel zeggen. "We werken er knetterhard aan om ervoor te zorgen dat ze straks met een volwaardig diploma van school kunnen en niet het hele jaar over hoeven te doen. Dat is onze inzet." De minister noemt het "ongelooflijk verschrikkelijk" wat er is gebeurd. "Dat gun je niemand."

Slob wijst erop dat nu per leerling wordt gekeken of er tekortkomingen zijn geweest bij de schoolexamens, die voorafgaan aan het centraal eindexamen. Vandaag worden overigens ook die centrale examens van de leerlingen onderzocht, zegt de minister. Volgens hem is er geen aanleiding om te veronderstellen dat ook die niet op orde zijn, maar hij wil het zekere voor het onzekere nemen.

Opgelucht

Zelf zijn de leerlingen tevreden over hun gesprek met de minister, dat in hun ogen heeft geleid tot iets meer duidelijkheid. "Ik ben voor 50 procent opgelucht", zegt een van hen. "We weten dat we er niet alleen voor staan en dat er mensen bezig zijn om een oplossing te vinden." En die andere 50 procent? "Die staat ervoor dat we nog niet weten of we een diploma krijgen. Ik snap dat dat niet 1-2-3 lukt. Maar ik heb er wel vertrouwen in."

Minister Slob hoopt de leerlingen morgen meer duidelijkheid te kunnen geven over hun situatie. Maar, zegt hij: "Zorgvuldigheid gaat boven alles."