Rapport: misbruikte kinderen te vaak in gesloten jeugdzorg

De Nationaal Rapporteur wilde in kaart brengen welke hulp jonge slachtoffers krijgen. Dat is maar deels gelukt, omdat organisaties niet hoeven te registreren waarvoor een kind precies hulp krijgt.

Volgens Bolhaar is dat wel belangrijk: "Als we niet weten welke hulp mishandelde kinderen krijgen, kunnen we ook niet weten of we ze wel de juiste hulp bieden."

Slechte registratie

Veilig Thuis, het belangrijkste meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, houdt niet goed bij hoeveel meldingen er zijn over seksueel geweld en hoe vaak daar onderzoek naar wordt gedaan.

Het meldpunt bestaat uit 26 regionale organisaties die op verschillende manieren werken. Op dit moment is Veilig Thuis bezig de registratie te verbeteren.

Hek

Jeugdzorg Nederland herkent de bevindingen van de Nationaal Rapporteur. De brancheorganisatie van jeugdzorginstellingen zegt te willen voorkomen dat kinderen op gesloten afdelingen terechtkomen.

"De behandelingen daar zijn goed, maar misschien kun je die ook op een andere plek geven", zegt een woordvoerder. "De vraag is of je de veiligheid van kinderen moet garanderen met een hek. Daarom willen we graag onderzoek naar hoe slachtoffers naar ons worden doorverwezen."

Volgens Jeugdzorg Nederland is het vooral belangrijk om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden. Wijkteams en scholen zouden "signalen van kwetsbaarheid" beter moeten leren herkennen.