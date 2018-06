Oscar-organisator nodigt 928 nieuwe leden uit, onder wie Nederlanders

De organisator van de Oscars heeft nieuwe maatregelen genomen om de jury van de beroemde filmprijzen diverser te maken. The Academy of Motion Picture Arts and Sciences heeft 928 nieuwe leden (.pdf) uitgenodigd.

Het gaat om mensen uit 59 landen. Ongeveer de helft is vrouw, 38 procent is niet wit. Zeventien nieuwe leden zijn zelf Oscarwinnaar.

Onder de mensen die zijn uitgenodigd zijn twee Nederlanders: grimeur Arjen Tuiten en producente Cilia van Dijk. Andere nieuwe leden zijn onder meer actrices Blake Lively, Isla Fisher, Liv Tyler, muzikant Kendrick Lamar en schrijfster J.K. Rowling.

#OscarSoWhite

De leden van de Academy bepalen jaarlijks welke films en acteurs genomineerd worden voor een Oscar en wijzen de winnaars aan. De laatste jaren kreeg de organisatie veel kritiek vanwege de homogene samenstelling van de jury en het gebrek aan diversiteit in de nominaties.

In 2016 ontstond veel ophef op sociale media onder de hashtag #OscarSoWhite, omdat de twintig acteurs en actrices die waren genomineerd voor een Oscar allemaal wit waren. Veel mensen weten dat aan de samenstelling van de jury.