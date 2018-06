Schoonmaakactie Rotterdam in volle gang, 'er is al veel olie verwijderd'

Onder hoge druk worden de schepen in de haven schoongespoten, honderden besmeurde vogels worden hard afgeschrobd met zeep en speciale vaartuigen pompen met man en macht vele liters olie uit de Rotterdamse wateren. De opruimactie in het Botlekgebied na het lek van afgelopen weekend is nog in volle gang.

Ook voor het bedrijf dat de olie uit het water pompt is het een uitzonderlijk grote klus, vertelt directeur Wiebbe Bonsink van Hebo Maritiemservice. Het schoonmaken vordert gestaag, vertelt hij. "We zuigen de olie met zo'n acht speciale vaartuigen uit het water en we gaan door tot het klaar is. Er is de afgelopen dagen al veel olie verwijderd, de operatie gaat op zich heel goed."

Volgens de directeur is zijn bedrijf goed toegerust voor dit soort opdrachten. "Normaal gesproken kunnen we alles opruimen, mits het in het bereik van onze schepen ligt."

Warm weer

De weersomstandigheden zijn gunstig voor deze klus. De olie wordt door de warmte wat dunner en is daardoor makkelijker te verwijderen. Bijkomend voordeel is, ook al klinkt het misschien gek, de locatie. De haven van Rotterdam is volgens Bonsink als een van de beste havens ter wereld uitgerust voor dit soort schoonmaakwerk. "Het is heel vervelend, maar niet slecht dat het hier gebeurt, in plaats van ergens anders op de wereld. De haven stelt hoge eisen. Wereldwijd komen mensen kijken naar de expertise die er in Rotterdam is."

Het olielek ontstond toen een schip van de Noorse rederij Odfjell zaterdagmiddag tegen een steiger aan voer. Daarbij lekte 220 ton zware stookolie uit de tank van de motor van het schip in het water. Het schip zelf was leeg en moest nog worden beladen.

Absoluut waardeloos

De Rotterdamse Haven spreekt van forse waterverontreiniging. "De afgelopen tien jaar kan ik me dit op deze schaal niet herinneren", zei havenmeester René de Vries gisteren.

Hij vindt het "absoluut waardeloos" dat er zoveel vogels besmeurd zijn en zegt dat de schoonmaakoperatie de absolute prioriteit heeft. "Rotterdam is een schone haven, tot zaterdag, en dat willen we graag zo houden."