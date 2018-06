1 miljard euro voor gaswinningsgebied Groningen

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft met Shell en ExxonMobil een akkoord gesloten over de gaswinning in het Groningenveld. De overheid en de NAM komen over de brug met in totaal zeker 1 miljard euro voor het gebied voor de versterking van gebouwen en de leefbaarheid.

Overeengekomen is dat de oliemaatschappijen afzien van een claim voor het gas dat na beëindiging van de winning achterblijft in de grond. Ook bieden ze garanties dat de NAM altijd blijft betalen voor aardbevingsschade en de versterking van gebouwen.

Daar levert de NAM een bijdrage van 500 miljoen euro voor en het kabinet wil minimaal hetzelfde bedrag reserveren.

Dat heeft Wiebes gezegd op een gezamenlijke persconferentie met president-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland en Rolf de Jong, bestuursvoorzitter van ExxonMobil Holding Company Holland. Die twee oliebedrijven zijn samen eigenaar van de NAM, die het gasveld in Groningen exploiteert.

Geen rekening

"Het akkoord heeft wel lang geduurd, maar het is complex omdat het tegelijkertijd juridisch als economisch is", aldus Wiebes. "Ik denk dat de Groningers er nu zeker van kunnen zijn dat er altijd iemand de rekening betaalt voor hun schade en versterking. We zijn nog lang niet klaar, maar dit is een stap."

Naar verwachting blijft er na de beëindiging van de winning ongeveer 450 miljard m3 gas in de grond zitten. Bij de huidige gasprijs vertegenwoordigt dit een waarde van ongeveer 70 miljard euro.

"De oliemaatschappijen nemen hun verantwoordelijkheid, omdat ze geen rekening sturen voor het gas dat in de grond blijft zitten. Let op, want dit is wel hun gas en niet van de overheid", aldus Wiebes.

De NAM krijgt wel een wettelijke verplichting om tot het einde van de gaswinning jaarlijks een door de minister vastgestelde hoeveelheid gas te produceren. Wiebes vindt dit noodzakelijk om de leveringszekerheid te garanderen. Ook moeten Shell en ExxonMobil zorgen dat de NAM genoeg geld houdt om te kunnen blijven produceren.

Sneller afgebouwd

Vorige maand liep het overleg tussen Wiebes en Groningen over het versterken van woningen in het aardbevingsgebied vast. Wiebes en de regio zijn het niet eens over het versterken van 1588 woningen. De regio vindt dat deze woningen in Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschild snel aangepakt moeten worden.

Begin deze maand zei Wiebes nog dat het ernaar uitziet dat de gaswinning in Groningen sneller kan worden afgebouwd dan eerst gedacht. Mogelijk al over twee jaar, in 2020, zou kunnen worden voldaan aan de veiligheidsnorm van 12 miljard kubieke meter per jaar.