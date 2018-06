Wiebes: gaskraan Groningen kan sneller dicht

Het ziet ernaar uit dat de gaswinning in Groningen sneller kan worden afgebouwd dan eerst gedacht. Volgens minister Wiebes kan er mogelijk al over twee jaar, in 2020, worden voldaan aan de veiligheidsnorm van 12 miljard kubieke meter per jaar.

Die norm staat in het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en zou uiterlijk in 2022 moeten worden bereikt. Maar in een brief aan de Tweede Kamer schrijft Wiebes nu: "De voortgang in de afgelopen maanden vind ik veelbelovend".

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer met de minister over het gasbesluit van het kabinet. Uiterlijk in 2030 wordt er helemaal geen gas meer uit de Groningse bodem gehaald, is de bedoeling.

Centrale in Keulen

Maar volgens Wiebes kan het sneller. Zo neemt de vraag uit Duitsland naar Gronings gas zienderogen af. Een elektriciteitscentrale in Keulen is omgebouwd naar een aansluiting op hoogcalorisch gas. Daardoor hoeft er waarschijnlijk elk jaar 1 miljard kuub Gronings gas minder richting Duitsland.

Daarnaast is het mogelijk om extra stikstof in te kopen om buitenlands gas geschikt te maken voor gebruik in Nederlandse fornuizen en cv-ketels.

In het schema van het kabinet zou de gaswinning in oktober 2022 zijn teruggebracht tot vier miljard kuub in een gemiddeld jaar en 7,5 kuub in een koud jaar. Wiebes ziet nu mogelijkheden om dan al onder de vier miljard te duiken.

Grootverbruikers

Eerder kondigde hij al de bouw aan van een stikstoffabriek in Zuidbroek om buitenlands, hoogcalorisch gas om te zetten naar de Nederlandse norm. Ook industriƫle grootverbruikers van Gronings gas worden gestimuleerd op zoek te gaan naar andere energiebronnen.

Volgens Wiebes zijn veel bedrijven daartoe bereid. Als ze niet vrijwillig overstappen, sluit hij wettelijke of fiscale maatregelen om ze te dwingen niet uit.

Voor het debat in de Tweede Kamer vanmiddag is veel belangstelling. Er worden veel bussen met Groningers in Den Haag verwacht.