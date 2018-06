Slob: besluit VMBO Maastricht blijft staan, oplossing zoeken per leerling

De resultaten van het schoolexamen zullen per leerling worden bekeken en het kan zijn dat de cijfers van het centraal examen wel blijven staan, maar dat er op onderdelen een herkansing geregeld kan worden. Ook wordt gekeken of sommige leerlingen al wel met hun vervolgopleiding kunnen beginnen, en hun onvoldoende of niet ingevulde vakken alsnog inhalen.

Eind augustus komt er nog herkansing van het centraal examen (het derde tijdvak) en dat wordt niet alleen in Eindhoven maar ook in Maastricht georganiseerd. Verder kijkt het ministerie of sommige leerlingen op een later tijdstip staatsexamen kunnen doen. Aanstaande woensdag is mogelijk meer hierover duidelijk.