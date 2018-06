Vieze zwanen geboend met afwasmiddel: 'Je moet ze met liefde behandelen'

Per zwaan duurt het schoonmaken ongeveer een uur. "We moeten blijven poetsen met onze handen, in water van 38 tot 40 graden en met Dreft. Het is heel intensief en zwaar." Sommige veren worden afgeknipt. "Daar zitten zo veel klonten en rotzooi in, dat gaat er gewoon niet uit."

Hendrickx en haar collega's spoelen en wassen en spoelen en wassen. Dat gaat door tot de vrijwilligers helder water zien. Dan mogen de dieren opdrogen in quarantaineruimtes. Later vanavond kunnen ze naar een buitenterrein. "Daar kunnen ze rustig rondlopen en wat eten als ze daar zin in hebben. Er staan ook veel badjes met water."

De vele lijdende en zieke dieren maken de vrijwilligers treurig. "We hebben allemaal heel veel verdriet, maar iedere keer als er eentje klaar is, zeggen we 'kom op, we gaan door'."