VMBO Maastricht probeert vervolgopleiding gedupeerde leerlingen te redden

VMBO Maastricht heeft contact opgenomen met roc's in de regio om te onderzoeken of zijn leerlingen van wie het eindexamen ongeldig is verklaard, toch kunnen beginnen aan een vervolgopleiding.

Dat staat in een e-mail die het team gisteravond aan de ouders van de 354 gedupeerde leerlingen heeft gestuurd. Het vmbo houdt wel een slag om de arm: "Ook hier zijn we afhankelijk van de mogelijkheden die de Inspectie voor het Onderwijs ons biedt. Uitgangspunt is echter, dat je zonder diploma niet kunt beginnen aan je vervolgopleiding."

Vrijdag bleek uit onderzoek van de inspectie dat geen enkele examenkandidaat van VMBO Maastricht in mei aan het centraal schriftelijke eindexamen had mogen meedoen. Iedere kandidaat had voor ten minste één vak niet alle schoolexamens afgerond.

Geen diploma

Alle centrale examens zijn door de inspectie, is samenspraak met de minister, ongeldig verklaard. Geen van de 354 leerlingen van het Sint-Maartenscollege en het Porta Mosana College krijgt een diploma.

Gedupeerde leerlingen kunnen in de week van 8 tot en met 17 augustus herkansen voor het centraal schriftelijk. Dat wil zeggen: als ze alle cijfers voor de schoolexamens binnen hebben.

Dit weekend brengen docenten per leerling in kaart wat die nog moet inhalen aan schooltoetsen. Zodra dit duidelijk is, maken ze een persoonlijke afspraak met leerlingen en ouders om een plan te bespreken. Naar verwachting gebeurt dat midden volgende week.

Centraal schriftelijk

De uitslag van het centraal schriftelijke eindexamen krijgen de leerlingen uiterlijk 31 augustus te horen. Dat maakte het schoolbestuur zaterdagavond in een e-mail aan ouders bekend. Het nieuwe schooljaar voor het vervolgonderwijs begint in Limburg op 20 augustus, schrijft 1Limburg.

Ruim 13.000 mensen hebben een aan minister Slob van Onderwijs gerichte petitie ondertekend om de eindexamenleerlingen van VMBO Maastricht alsnog hun diploma te geven. De petitie werd zaterdag online gezet. De ondertekenaars zijn het niet eens met het ongeldig verklaren van de examens door de minister.