Malta weigert migrantenschip Lifeline, Italië woedend

'Vaar door naar Nederland'

Vice-premier Salvini zei eerder dat het schip naar Nederland moest doorvaren, omdat de Lifeline onder Nederlandse vlag vaart. Dat klopt volgens minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat niet. Het schip staat wel bij het Nederlandse Koninklijke Watersportverbond ingeschreven, maar dat is niet hetzelfde als varen onder Nederlandse vlag. De minister weet niet onder welke vlag het schip wel vaart.

De situatie met de Lifeline lijkt op de weigering van het migrantenschip Aquarius, dat na lang steggelen over een bestemming is opgenomen door Spanje. De discussie over migratie in Europa is opnieuw aangezwengeld door de opstelling van Italië. Zondag is er een informele Europese top over migratie, waarmee de Europese Commissie de kou uit de lucht wil halen voor de officiële top volgende week.

Voorafgaand aan de migratietop heeft premier Rutte vandaag gesproken met voorzitter Tusk van de Europese Raad. Na afloop van die ontmoeting zei Rutte dat het voor Nederland van groot belang is dat er wordt ingezet op een gezamenlijk Europees migratiebeleid.