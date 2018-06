'Migrantenschip staat geregistreerd bij Nederlands Watersportverbond'

Het schip van de Duitse hulporganisatie Lifeline, dat de woede heeft gewekt van de Italiaanse regering, is ingeschreven bij het Koninklijk Nederlands Watersportverbond.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu zegt dat dit niet meer is dan een soort eigendomsbewijs. Het is geen nationaliteitsbewijs of 'zeepaspoort'. Ze begrijpt niet waarom de eigenaar of gebruiker van het schip de indruk wekt dat dat wel zo is.

"Als eigenaar van zo'n schip weet je heus wel wanneer je wel en niet onder de Nederlandse vlag vaart", zegt ze. Maar het kabinet vindt het niet nodig stappen te ondernemen tegen de eigenaar.

Van Nieuwenhuizen kan zich voorstellen dat het document van het Watersportverbond tot verwarring heeft geleid. "Ik kan me voorstellen dat de Italianen niet meteen in de gaten hadden welk document nou aantoont wat een Nederlands vlaggenschip is."

Doorvaren

Het schip vaart dus niet onder de Nederlandse vlag, ook al hangt die vlag wel op het schip, en levert geen verplichtingen of verantwoordelijkheden voor de Nederlandse overheid op. Bij welk land het schip wel formeel is geregistreerd, weet de minister niet.

De Italiaanse vicepremier was kwaad op hulporganisatie Lifeline omdat die 224 migranten uit de Libische wateren heeft gehaald terwijl bekend zou zijn geweest dat de Libische kustwacht onderweg was. Het schip moest maar doorvaren naar Nederland, zei de Italiaanse vicepremier. Op dit moment vaart het schip in de buurt van Libië langzaam in noordelijke richting.

Premier Rutte, die zondag de Italiaanse premier Conte treft op de migrantentop in Brussel, wilde op zijn persconferentie niet zeggen wat hij van de verwijtende uitspraken van de vicepremier vindt. "Ik snap heel goed dat Italië te maken heeft met een enorme migratiedruk."