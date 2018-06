Europees ouderschapsverlof komt er, maar Nederland blijft tegen

Alle Europese vaders krijgen minimaal tien dagen verlof na de geboorte van hun kind. De regeling geldt ook voor vrouwen die moeder worden, nadat hun vrouw of vriendin is bevallen. Daarnaast krijgen vaders en moeders zes weken betaald ouderschapsverlof. Dat hebben de Europese ministers van Sociale Zaken besloten.

Het plan komt van Eurocommissaris Timmermans. Hij stelde vorig jaar nog ruimere regelingen voor, waarbij vaders en moeders zelfs vier maanden betaald ouderschapsverlof op konden nemen. Dat was de ministers te gortig, maar ze stemden wel in met het principe dat de EU minimumstandaarden voorschrijft over ouderschapsverlof.

Nederlaag Koolmees

Het is een groot succes voor de Nederlandse Eurocommissaris Timmermans, maar opvallend genoeg een nederlaag voor de Nederlandse regering. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer droeg minister Koolmees op om tegen de Europese plannen te pleiten. Dat deed hij, maar hij verloor de stemming.

Koolmees stemde tegen om principiƫle redenen. "Zaken als sociale zekerheid en pensioenen zijn onderwerpen waar de lidstaten zelf over moeten beslissen. Dit hoort in Nederland te worden geregeld."

Nederland voldoet op dit moment niet aan de nieuwe Europese eisen, maar dat is volgens Koolmees niet de reden geweest om tegen te stemmen. Nederland doet volgens hem juist heel veel. "We investeren in kinderopvang, ook voor mensen met minder inkomen. We doen zelfs meer voor jonge vaders. Die krijgen in Nederland binnenkort zes weken, terwijl het Europese voorstel tien dagen is. Dat is nou juist het lastige aan Europese discussies over sociale zekerheid, de systemen zijn heel moeilijk te vergelijken."

Nog ruimer

Koolmees vestigt zijn hoop nu op het Europees Parlement. Dat kan het Europees ouderschapsverlof nog tegenhouden. De kans dat dat gebeurt is wel buitengewoon klein. Het parlement is erg enthousiast over de plannen en lijkt van plan de regelingen juist te verruimen. Die mogelijkheden zijn er ook nog als het Parlement en de Europese Raad met elkaar om tafel gaan zitten om tot een compromis te komen.

Het zal nog jaren duren voordat de nieuwe Europese regels ook daadwerkelijk in Nederland zijn doorgevoerd. Het voornaamste gevolg voor Nederlandse ouders zal zijn dat ze zes weken betaald ouderschapsverlof aan kunnen vragen. Aan de andere nieuwe regels voldoet Nederland tegen die tijd al.