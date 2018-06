Het regent records op de woningmarkt, maar hoelang nog?

Al maandenlang regent het records op de woningmarkt: de verkoopprijzen van huizen waren nog nooit zo hoog. Het is de vraag hoelang deze ontwikkeling nog doorzet. Want wie kan het nog betalen?

In een jaar tijd steeg de gemiddelde verkoopprijs fors: van 260.000 naar 284.000 euro. De toekomst voorspellen kunnen we niet, maar de verwachting is dat de huizenprijzen in ieder geval de komende twee jaar nog blijven stijgen.

Het economisch bureau van ING voorspelt voor dit jaar een groei van zo'n 8,5 procent en voor volgend jaar rond de 4,5 procent. De Rabobank voorspelt voor dit jaar ongeveer 8 procent en volgend jaar 7 procent groei.