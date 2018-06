Woningen duurder dan ooit

Koopwoningen waren nog nooit zo duur. De gemiddelde prijs voor een huis lag vorige maand volgens cijfers van het CBS en het Kadaster op bijna 284.000 euro. Dat is een fractie hoger dan de vorige piek in augustus 2008, net voordat de prijzen hard daalden door de crisis.

In mei werden 18.237 woningen verkocht. De prijzen zijn vorige maand bijna 9 procent gestegen ten opzichte van mei 2017. In april was de stijging ook al bijna 9 procent.

Het dieptepunt van de huizenprijs in recente jaren lag in juni 2013. Inmiddels is de gemiddelde prijs ten opzicht van toen met 28 procent gestegen.

NOS op 3 maakte vorig jaar een online special over de huizenmarkt. Hoe vind je nog een geschikt huis in een markt die oververhit is?