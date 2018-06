Minister sust onrust over verdwijnen Nederlandstalige studies

Minister Van Engelshoven van Onderwijs benadrukt dat de Nederlandse taal de standaard blijft op universiteiten en hogescholen. "Het Nederlandstalige aanbod blijft", benadrukt de minister in een debat over de internationalisering in het hoger onderwijs.

Vooral regeringspartij CDA maakt zich zorgen dat Nederlands als standaardtaal in het onderwijs verdwijnt. Het Kamerlid Van der Molen baseert zich op een brief van de minister, waaruit blijkt dat ze geen aanleiding ziet om hard in te grijpen tegen de opmars van Engelstalige studies.

Geen hek

"Wat het Engels betreft is de grens niet alleen bereikt, maar ook overschreden", aldus het CDA. "Er hoeft geen hek om ons land, maar er moet wel paal en perk worden gesteld aan die Engelstalige studies."

Van Engelshoven heeft gemerkt dat haar brief vragen heeft opgeroepen, maar benadrukt dat universiteiten niet meer ruimte krijgen. "Die instellingen moeten zich verantwoorden dat ze een weloverwogen beslissing hebben genomen. Zo'n (Engelstalige) studie moet echt een meerwaarde hebben."

Internationale bedrijven

De meeste Kamerfracties zijn tevreden met de aanpak van de D66-minister, die ook het belang van de internationalisering van het hoger onderwijs benadrukt. Nederlandse studenten kunnen bijvoorbeeld gemakkelijker bij internationale bedrijven werken en slimme buitenlandse studenten blijven mogelijk in Nederland werken.