Een kijkje aan de grens met Mexico, zerotolerancebeleid in de praktijk

Sommige immigranten mogen hun rechtszaak in vrijheid afwachten. Ze kunnen naar familie of krijgen tijdelijke opvang in een kerk. "Ik begrijp niet dat een kind weggehaald kan worden bij zijn ouders", zegt zuster Norma Pimentel. "Zeker omdat deze families onderweg meestal al zoveel ellende hebben meegemaakt. Ze hopen hier een plek te vinden waar ze veilig zijn. En de werkelijkheid is dat hun kinderen bij ze worden weggerukt."

Mynor Daniel uit Guatemala zag met eigen ogen hoe de grenspolitie een één jaar oude baby bij haar ouders weghaalde. "Haar vader begon te huilen toen ze hem vertelden dat hij gescheiden werd van zijn één jaar oude dochter. Dat was erg zwaar." Zelf werd hij ook van zijn zoon gescheiden, maar dat duurde gelukkig maar twee dagen. Nu mag hij zijn proces in vrijheid afwachten. Ze kunnen terecht bij familie in Minnesota.

Overvol

President Trump heeft nu per decreet een einde gemaakt maken aan het scheiden van de kinderen en hun ouders, maar dat betekent volgens Van der Horst dat kinderen voortaan samen met hun ouders worden opgesloten.

"Wat Trump nadrukkelijk niet zegt is dat hij een einde gaat maken aan zijn zerotolerancebeleid. Dit beleid wil hij gebruiken om illegale immigranten af te schrikken."

De grote vraag is volgens Van der Horst of het beleid ook werkt. "Want de detentiecentra zijn overvol en de rechtbanken kunnen de grote stroom van migranten niet aan. Zelfs Trump is daardoor gedwongen veel van die gezinnen weer vrij te laten."