Trump belooft scheiding migrantenfamilies te stoppen

Beelden van huilende migrantenkinderen die in kooien worden ondergebracht, terwijl hun ouders zijn vastgezet, hebben in de VS en ver daarbuiten tot grote verontwaardiging geleid.

Tot vandaag legde Trump de schuld voor deze gang van zaken bij de Democraten, die de invoering van strengere immigratiewetgeving zouden tegenhouden. De Democraten en een aantal Republikeinen zeiden op hun beurt dat Trump met één pennestreek een eind kon maken aan de gezinsdrama's langs de grens.

Gezinnen bij elkaar houden

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft naar verluidt een decreet geformuleerd dat de immigratieautoriteiten opdraagt ouders en kinderen samen vast te zetten. Ook zouden gezinnen met kinderen met voorrang moeten worden beoordeeld bij de immigratieprocedure. Het huidige zerotolerancebeleid blijft overeind, aldus anonieme regeringsbronnen.

Trump zei tegen journalisten in het Witte Huis dat hij hoopt dat zijn decreet snel wordt gevolgd door nieuwe wetgeving in het Congres waarmee harder kan worden opgetreden tegen illegale immigratie. Het Huis van Afgevaardigden zal morgen stemmen over wetgeving die migrantenfamilies intact laat, liet voorzitter Paul Ryan weten.

Sinds in mei het zerotolerancebeleid werd ingevoerd waarbij illegale immigranten direct worden vastgezet, zijn ruim 2300 kinderen van hun gedetineerde ouders gescheiden.