WHO: ebola in Congo grotendeels ingedamd

De ebola-uitbraak in Congo is grotendeels ingedamd. Sinds de laatste patiënt op 9 juni overleed, zijn er geen nieuwe besmettingen geregistreerd, zegt de wereldgezondheidsorganisatie WHO.

De VN-organisatie is "voorzichtig positief" over de situatie, maar wijst erop dat mogelijk besmette mensen moeilijk te bereiken zijn in de afgelegen bossen rond de Congo-rivier, waar de ebola-uitbraak begon.

28 mensen zijn aan ebola gestorven sinds het begin van de uitbraak in april. Gevreesd werd dat de ziekte zich via de rivier snel zou verspreiden naar de hoofdstad Kinshasa en de buurlanden van Congo.

Vaccinaties

De ziekte bereikte wel Mbandaka, een stad met 1,2 miljoen inwoners, maar heeft zich daarvandaan niet meer snel verspreid. Eind mei meldde de WHO al dat het aantal besmettingen niet langer explosief steeg.

Vanuit Mbandaka werd een inentingsprogramma gestart. Verplegend personeel en iedereen die in contact is geweest met een ebola-patiënt, werd ingeënt.