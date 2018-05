Inentingsprogramma tegen ebola gestart in Congo

In de Democratische Republiek Congo is het inentingsprogramma tegen ebola van start gegaan. Verplegend personeel en iedereen die in contact is geweest met een ebola-patiënt, wordt ingeënt.

Het vaccinatieprogramma begint in de havenstad Mbandaka. In die stad, met ruim een miljoen inwoners, zijn tot nu toe vier gevallen van ebola bekend. Doordat de ziekte zich in een stad verspreid, wordt het moeilijker om het virus te bestrijden.

Vandaag zijn zo'n 4000 doses van het vaccin aangekomen in Mbandaka. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 300.000 doses beschikbaar komen in Congo.

De uitbraak begon in een geïsoleerd gebied ten zuiden van Mbandaka. Vandaag werd bekend dat daar opnieuw iemand is omgekomen door ebola. Volgens de Congolese minister van Volksgezondheid gaat het om een verpleegster. Daarmee komt het dodental op 27, sinds de uitbraak vorige maand begon.

'Uitbraak nu snel erkend'

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is bang dat het virus zich verspreidt naar de hoofdstad Kinshasa, waar 10 miljoen mensen wonen. Volgens Arjan Hehenkamp, adjunct-directeur van de stichting Vluchteling, is het daarom cruciaal dat er wordt gevaccineerd. "Het is voor het eerst in de geschiedenis dat dit vaccin beschikbaar is en wordt ingezet om tegen ebola te vaccineren", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Dat is volgens Hehenkamp het grote verschil met de ebola-uitbraak in 2014 in West-Afrika, toen ruim 11.000 mensen omkwamen als gevolg van de ziekte. "De overheid en de WHO hebben nu heel snel de uitbraak erkend en om hulp gevraagd."

Ook de WHO zegt nu beter voorbereid te zijn op deze uitbraak dan in 2014. De Wereldgezondheidsorganisatie kreeg toen veel kritiek, omdat het te langzaam zou hebben gereageerd op de uitbraak.

Wat is ebola ook alweer precies en waarom komt het steeds terug? Bekijk de video: