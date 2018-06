Ook nieuwe privacywet kan brief Erdogan niet voorkomen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan niet optreden tegen de Turkse president Erdogan en zijn AK-partij, die Turkse Nederlanders een brief stuurde waarin ze werden opgeroepen om te gaan stemmen. Er geldt sinds kort strengere privacywetgeving in Europa, maar die is niet van toepassing in Turkije want het land is geen lid van de EU.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin de Europese privacywetgeving is vastgelegd, geldt alleen voor instanties buiten de EU als ze goederen of diensten aanbieden aan EU-burgers of als ze hun gedrag monitoren.

"Het geven van een stemadvies lijkt hier niet onder te vallen", zegt een woordvoerder van de AP. "En dan is de AVG dus niet van toepassing op deze situatie."

Adressen

De brief van Erdogan viel verkeerd bij Tweede Kamerlid Van Dijk. De SP'er wil van de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten of zij het wenselijk vinden dat de Turkse president Erdogan brieven stuurt aan Turkse Nederlanders met een volgens hem zogenaamd neutrale oproep om te gaan stemmen. Van Dijk ziet in de brief bovendien een duidelijke oproep om voor de AK-partij van de president te kiezen.

Het Kamerlid wil ook weten hoe de Turkse president aan de adressen van Turkse Nederlanders is gekomen en of de Turkse ambassade daarin een rol heeft gespeeld.

'Ongepast'

Het kabinet heeft bij monde van premier Rutte al gezegd de oproep van de Turkse president ongepast te vinden. "Dit is ongewenste buitenlandse beïnvloeding", zei de premier. Het maakt hem niet uit dat er ook Turken zijn die de brief op prijs stellen. Vorige maand zei premier Rutte nog dat campagnevoering door Turkse politici in Nederland ongewenst is.