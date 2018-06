Erdogan roept Turkse Nederlanders in brief op te gaan stemmen

Het is niet voor het eerst dat Turken in het buitenland een brief krijgen voor een stembusgang. Ook in 2017 en 2015 werden brieven verstuurd. In 2015 riep toenmalig minister Koenders de Turkse ambassadeur ervoor op het matje. Het College Bescherming Persoonsgegevens deed toen onderzoek en kwam tot de conclusie dat de adresgegevens rechtmatig waren verkregen, wat leidde tot een boze reactie van minister Asscher. Vorige maand zei premier Rutte nog dat campagnevoering door Turkse politici in Nederland ongewenst is.