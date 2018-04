Rutte: onwenselijk als Turkse politici hier campagne komen voeren

Premier Rutte vindt het onwenselijk als Turkse politici in Nederland campagne gaan voeren voor de vervroegde verkiezingen in juni. Hij denkt dat de campagnes van de kabinetsleden en leden van de AK-partij van president Erdogan kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde in Nederland, net als vorig jaar maart.

Ook wil Rutte voorkomen dat er oneigenlijke druk wordt uitgeoefend op Turkse kiezers in Nederland. Bovendien wil hij geen externe conflicten importeren. "De campagne moet zich op Turkije richten."

De premier gaat de komende tijd praten met Nederlandse gemeenten waar veel Turkse kiezers wonen en die bezoek zouden kunnen krijgen van een Turkse politicus. "Feit is dat wij vrijheid van meningsuiting hebben en vrijheid van vergadering en vereniging. Maar die is niet onbegrensd."

Rutte is nog niet zover dat hij Turkije laat weten om hier geen campagne te komen voeren.

'Zorgen over de ontwikkelingen in Turkije'

President Erdogan schreef afgelopen week verkiezingen uit voor een president en een nieuw parlement. Die worden gehouden op 24 juni. Waarnemers denken dat Erdogan wil profiteren van nationalistische gevoelens onder de bevolking.

Nederland maakt zich zorgen over de richting waarin Turkije zich ontwikkelt, zegt premier Rutte. "Die verkiezingen lijken naar voren te zijn gehaald. Turkije bevindt zich op de verkeerde weg waar het gaat om de ontwikkeling van de democratie."

De premier wijst er ook op dat de Europese Commissie zich afgelopen week bezorgd heeft getoond over de politieke ontwikkelingen in Turkije.

Bezoekende politici

Vorige maand heeft minister Blok van Buitenlandse Zaken een lid van de AK-partij gevraagd af te zien van haar komst naar Nederland.

Vorig jaar maart leidde de komst van de Turkse minister Kaya naar Rotterdam tot veel commotie. Zij kreeg geen toestemming om campagne te voeren in Nederland.

Volgens Rutte is er toen onderhandeld met de minister van Buitenlandse Zaken. "We hebben gezegd: je zou wel op een secure location, op een Turkse locatie, in een consulaat of ambassade een beperkt aantal mensen kunnen toespreken. Toen ging hij dreigen met sancties. Toen zeiden wij; dan stopt nu het gesprek. Nou, toen ontwikkelde die dag zoals die zich ontwikkelde."